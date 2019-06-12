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Арктическая горная компания оспорит решение суда о взыскании 600 млн рублей

Экономика

Тяжба с Росприроднадзором ведётся более двух лет

Арктическая горная компания оспорит решение суда о взыскании 600 млн рублей
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Деньги

Москва, 12 июня 2019, 12:02 — REGNUM  Арктическая горная компания готовит подачу апелляционной жалобы на решение Арбитражного суда Московской области о взыскании штрафа в размере 600,479 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба компании «ВостокУголь».

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования России (Росприроднадзор) требовала возместить ущерб, причинённый недрам в размере 824,2 млн рублей. Суд встал на сторону истца, определив сумму штрафа в 600,479 млн рублей. В свою очередь в компании не согласились с таким решением.

«Арктическая горная компания» готовит подачу апелляционной жалобы в установленный срок, так как не согласна с выводом суда о причинении вреда недрам (спор по этому вопросу ведется с ведомством более двух лет)», — пояснили в пресс-службе компании.

Добавим, предприятие находится под управлением УК «ВостокУголь», реализует проект разработки Таймырского угольного басссейна (Красноярский край).

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Угледобывающая промышленность
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