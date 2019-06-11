Проект «Оздоровление Волги» должен объединить регионы — губернатор

Москва, , 17:40 — REGNUM Рязанская область и другие регионы, находящиеся в бассейне реки Волги и её притоков, должны быть включены в федеральный проект «Оздоровление Волги». Об этом губернатор Николай Любимов заявил в ходе «Часа регионов РФ» на заседании Совета федерации 11 июня.

«Для человека важен не только комфорт социальный, но и комфорт экологический, поэтому самое серьёзное внимание мы уделяем сохранению природы. Это касается и улучшения качества атмосферного воздуха, и внедрения новой системы работы с коммунальными отходами, ликвидации свалок, и сохранения водной среды.

В этих целях разработан проект берегоукрепления реки Мокша в районном посёлке Кадом, а также проект очистки русла реки Солотча, которая находится в уникальной природной зоне отдыха. Мы предлагаем включить наш проект в федеральный с выделением дополнительного финансирования в виде субвенций в 2020—2022 годах.

Мы также поддерживаем инициативу расширения границ федерального проекта «Оздоровление Волги» по включению в число его участников всех субъектов Российской Федерации, расположенных в бассейне реки и её притоков. Для нас это актуально, так как река Ока протекает на территории практически всей области», — заявил губернатор.

Ещё одной проблемой Любимов назвал перегрузку систем водоотведения в новых микрорайонах города Рязани. По мнению губернатора, с её решением без привлечения федеральных средств регион не справится.

«Показатель превышает норму в два раза. Дальнейшая эксплуатация с подключением новых абонентов может привести к серьёзным последствиям. В кратчайшие сроки необходимо строительство западного коллектора. Просим оказать содействие в привлечении федерального финансирования — это более 630 миллионов рублей», — сообщил он.

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