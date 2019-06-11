Рязанская область просит Совфед сохранить финансирование благоустройства

Москва, , 17:20 — REGNUM Губернатор Рязанской области Николай Любимов попросил у Совета Федерации РФ помощи в сохранении софинансирования программы благоустройства как минимум на уровне 2019 года. С просьбой он обратился на заседании Совфеда 11 июня к его председателю Валентине Матвиенко.

«Дороги — важнейшая, но не единственная часть современной инфраструктуры. Вся среда, в которой живут люди, должна стать комфортной, лояльной к человеку. С 2017 года в Рязанской области реализуется соответствующий федеральный проект… Вместе с федеральным мы уже третий год реализуем региональные проекты, связанные с благоустройством. И всё делается только с учётом мнения жителей и при их непосредственном участии. К 2024 году необходимо благоустроить 111 общественных пространств Рязанской области и повысить индекс качества городской среды на 30%.

Уважаемая Валентина Ивановна, вы сами, будучи губернатором уникального субъекта, вникали в вопросы благоустройства. Мы стараемся использовать лучшие наработки, стараемся развивать их на своих территориях. Учитывая, как активно и с каким желанием люди стремятся соучаствовать в создании комфортной среды, мы очень просим поддержать нас и помочь сохранить софинансирование из федерального бюджета как минимум на уровне 2019 года», — заявил Любимов.

Также губернатор попросил помощи во включении города Новомичуринска в перечень моногородов, создании в регионе инновационного научно-технологического центра, а также по ряду иных проблем региона.

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