Матвиенко: Рязанская продукция может выйти на мировые рынки

Москва, , 15:31 — REGNUM Губернатор Рязанской области Николай Любимов на заседании Совета федерации 11 июня рассказал о положении дел в сельском хозяйстве региона. Как сообщает ИА REGNUM, он также рассказал о проекте пилотного агро-био-технопарка, над которым в регионе уже ведётся работа.

«К новому формату работы переходит и агропромышленный комплекс. Сегодня это один из ведущих секторов региональной экономики. У нас есть успехи и в растениеводстве, и в животноводстве, особенно в производстве молока. Активно работаем с инвесторами, и на сегодняшний день в АПК нашего региона привлечено 9 миллиардов 700 миллионов рублей. Правительством области на сегодняшний день заключены договоры и соглашения на сумму более 75 миллиардов рублей. Ключевыми направлениями являются молочное животноводство, птицеводство, свиноводство.

Настоящим прорывом, при условии поддержки правительством РФ, должно стать создание пилотного агро-био-технопарка. В соответствии с решением Минобрнауки РФ, его планируют открыть на базе федерального научного центра агроинженерного центра ВИМ. Парк объединит сферу образования, науки, промышленности и сельхозпроизводства, а также частных инвесторов. У нас сформирована межведомственная работая группа с участием федеральных коллег по реализации этого проекта. Рязанский парк будет способствовать модернизации АПК не только региона, но и всей страны», — заявил Любимов.

Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко считает, что региону и дальше необходимо развивать свои конкурентные преимущества — прежде всего, в сфере АПК.

«Рязанская область была и остаётся важным аграрным центром… Аграрная продукция области известна у нас во всей стране. Недавно рязанский сыр «Мещерский» был отмечен серебряной медалью на Международном салоне молочных продуктов во Франции. Это говорит о том, что наша продукция может конкурировать на мировых рынках.

Конечно, нужно дальше прилагать усилия для развития наших конкурентных преимуществ в этой сфере, работать есть над чем. Уверена, что это поможет аграрному комплексу региона выйти на устойчивую траекторию роста», — ответила Матвиенко.

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