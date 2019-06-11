Под Новороссийском реконструируют нефтяной тоннель, построенный в 1967 году

Новороссийск, Краснодарский край, , 12:43 — REGNUM Специалисты «Черномортранснефти» приступили к ликвидации технологических трубопроводов в недействующем, резервном тоннеле «Грушовая-Шесхарис», сообщает 11 июня пресс-служба предприятия.

Демонтаж технологических трубопроводов в тоннеле — первый этап реконструкции объекта. Всего специалисты демонтируют 54 км технологических трубопроводов. Трубы из тоннеля будут извлекаться при помощи лебедки, установленной на северном портале ПК «Шесхарис», с последующей их резкой и вывозом.

Завершение первого этапа реконструкции тоннеля запланировано на февраль 2020 года. Следующим этапом реконструкции станет укладка новых трубопроводов с большей пропускной способностью, соответствующие работы запланированы на 2026 год.

Технологический тоннель был построен в 1967 году и использовался для транспортировки нефти и нефтепродуктов на причалы нефтерайона Шесхарис. Технический ресурс тоннеля в настоящее время исчерпан. В 2015 году, после запуска в работу нового необслуживаемого тоннеля, который был проложен через Маркотхский хребет, параллельно существующему, старый тоннель выведен из эксплуатации для дальнейшей реконструкции.

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