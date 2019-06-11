Названы регионы РФ с самым высоким ростом зарплат

Москва, , 11:08 — REGNUM Самый быстрый рост заработных плат в 2019 году ожидается в Ленинградской области (+7,1%), сообщает 11 июня «Российская газета» со ссылкой на исследование Финансового университета при правительстве РФ.

Кроме того, самые высокие темпы роста заработной платы в 2019 году прогнозируются в Приморском крае (+6,5%), Дагестане (5,6%), Карелии (5,4%), Псковской области (5%), Севастополе (4,7%), Кабардино-Балкарии (4,5%), Московской области (4,5%), Якутии (4,4%), и Крыму (4,3%).

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, самые высокооплачиваемые специалисты в РФ трудятся в нефте‑ и газодобывающих компаниях, однако в области здравоохранения и соцуслуг зарплаты растут быстрее всего.

Вместе с тем, по данным Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, у 18,3% жителей России в 2018 году зарплаты уменьшились.

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