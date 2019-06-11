Шведский производитель лекарств Roche проводит кадровые перестановки

Стокгольм, , 09:23 — REGNUM Шведский производитель лекарств Roche анонсировал изменения в составе своего совета и исполнительного руководства, так как с уходом бессменного директора Питера Возера необходимо сосредоточиться на распределении увеличившейся нагрузки на инженерную группу компании ABB, сообщает 11 июня Reuters.

Кроме объявления об уходе Возера из правления Roche спустя восемь лет пребывания в должности, Roche назвал имя нового руководителя отдела диагностики, Томаса Шинекера, который займет пост после Майкла Хейера, проработавшего на этом посту в течение нескольких месяцев на временной основе, а теперь уходящего в отставку.

Пост руководителя группы коммуникаций Roche Стефана Фельдхауса, который также уходит в отставку в сентябре, займет Барбара Шедлер, которая в настоящий момент является главой отдела по связям с общественностью компании E. ON SE.