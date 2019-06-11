Москва с начала 2019 года избавилась от 21 долгостроя

Цитата из х∕ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1965. СССР

Москва, , 08:28 — REGNUM В Москве с начала 2019 года из списка долгостроев исключён 21 объект незавершенного строительства, сообщили в Стройкомплексе.

По словам главы департамента градостроительной политики Сергея Лёвкина, на сегодняшний день в Москве остается 240 незавершенных строек. Меньше всего долгостроев насчитывается в Зеленограде — девять. В Юго-Восточном и Северо-Западном округах осталось по 10.

Больше всего долгостроев расположено в центре Москвы — 42. В Западном и Юго-Западном административных округах насчитывается по 33 и 32 объекта соответственно.

Оперативная группа, занимающаяся ликвидацией долгостроев, была создана в 2011 году. За это время список долгостроев, насчитывающий 710 объектов, сократился на 470.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве на месте долгостроев появятся стартовые площадки для строительства новых домов по программе реновации жилья.

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