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Назван налоговый доход Южной Кореи за первые четыре месяца 2019 года

Экономика

Налоговый доход сократился на $423,7 млн

Сеул, 11 июня 2019, 07:56 — REGNUM  В период с января по апрель 2019 года в государственную казну поступило 109,4 трлн вон (~$92,7 млрд), что на 500 млрд вон (~$423,7 млн) меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства стратегии и финансов.

Темпы роста налоговых поступлений составили 37,1%, что на 3,9% меньше, чем год назад.

Известно, что в апреле 2019 года сумма налоговых поступлений составила 31,4 трлн вон (~$26,6 млрд), что на 400 млрд вон (~$339 млн) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Налог на добавленную стоимость увеличился на 800 млрд вон (~$678 млн), до 17,1 трлн вон (~$14,49 млрд), а транспортный, энергетический и экологический налоги, напротив, сократились на 100 млрд (~$ млн), до 1,2 трлн вон (~$1,01 млрд),.

По состоянию на апрель 2019 года долг центрального правительства Южной Кореи составил 675,8 трлн вон (~$572,7 млрд), что на 5,5 трлн вон (~$4,66 млрд) больше, чем в предыдущем месяце.

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Налог на доходы физических лиц
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