Экспорт товаров из Южной Кореи сократился на 16,6%

Сеул, , 10:58 — REGNUM Экспорт товаров из Южной Кореи продолжает падать из-за вялого экспорта полупроводников. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Таможенной службы страны.

Согласно опубликованным данным, в период с 1 по 10 июня 2019 года экспорт Южной Кореи составил $10,3 млрд, что на 16,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Среднедневной объем экспорта составил около $1,71 млрд.

Известно, что экспорт товаров из Южной Кореи продолжает снижаться на протяжении шести месяцев подряд, с декабря 2018 года.

Экспорт полупроводников сократился на 30,8%, нефтепродуктов — на 20,1%, автомобилей — на 0,7%, устройств беспроводной связи — на 5,9%. Однако экспорт бытовой техники, напротив, увеличился на 68,1%, судов — на 169,7%.

Кроме того, экспорт товаров в Китай сократился на 26,7%, в США — на 7,6%, во Вьетнам — на 1,2%, в страны Европы — на 17%, в Японию — на 20,3%, в страны Ближнего востока — на 17,6%. С другой стороны, экспорт в Канаду, напротив, увеличился на 16,5%.

В период с 1 по 10 июня 2019 года импорт товаров в Южную Корею составил $12,5 млрд, что на 10,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Известно, что импорт сырой нефти сократился на 23,8%, газа — на 40,4%, оборудования для производства полупроводников — на 41,1%. С другой стороны, импорт полупроводников увеличился на 18,1%, нефтепродуктов — на 2,1%, точных инструментов — на 1,7%.

Импорт товаров из Китая увеличился на 6,7%, Австралии — на 19,2%, Вьетнама — на 9,7%, однако импорт из стран Ближнего Востока, напротив, сократился на 41,6%, США — на 6,2%, из стран Европы — на 8,7%, Японии — на 17,3%.