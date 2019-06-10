Почти в 30% компаний в РФ сотрудники работают дистанционно

Москва, , 15:46 — REGNUM Сотрудники, которые иногда или постоянно работают дистанционно, есть почти в каждой четвертой организации (28%) в России. Таковы данные Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

Удалённо предпочитают работать не более трети сотрудников. Обычно такие работники встречаются в небольших компаниях (численностью до 15 человек).

При этом подавляющее большинство тех представителей бизнеса, у кого в штате сегодня нет дистанционных сотрудников (93%), не планируют вводить удаленный формат работы.

Опрос представителей малого и среднего бизнеса (исключая ИП) проведен в марте 2019 года. Опрошены 500 руководящих сотрудников предприятий в регионах России.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, дистанционно работающие сотрудники есть в каждой пятой организации, и еще 10% планируют в ближайшее время перевести часть штата на такой режим работы.

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