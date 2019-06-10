Чартерные рейсы связали Дагестан с крупнейшим курортом Турции

Махачкала, , 13:31 — REGNUM Прямое авиасообщение связало Махачкалу с городом Анталья — крупнейшим курортом Турции. Чартерные рейсы будут выполняться один раз в неделю, по воскресеньям, в течение всего летнего сезона, сообщили ИА REGNUM 10 июня в пресс-службе махачкалинского аэропорта.

Для полетов предоставляется самолёт Boeing 737−800 авиакомпании AZUR air, который вмещает 189 пассажиров. Как рассказали в аэропорту, первый рейс в Анталью был выполнен с практически стопроцентной загрузкой. Также отмечается, что ориентировочно с конца июня авиарейсы по маршруту Махачкала — Анталья будет совершать и компания Nordwind Airlines. Её самолёты будут летать по вторникам.

Читайте также: Дан старт прямым авиарейсам из Махачкалы в Стамбул

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта было возобновлено прямое авиасообщение между Махачкалой и турецким Стамбулом, закрывшееся в ноябре 2018 из-за финансовых проблем перевозчика — компании Atlasglobal. Вновь запущенные рейсы выполняются по четвергам и воскресеньям всё тем же перевозчиком самолетами Airbus A320.

Летом 2019 года из Махачкалы откроется еще одно новое направление авиаперелетов — в грузинскую столицу, город Тбилиси. Рейсы будут выполнять авиакомпании MyWay и «ЮВТ аэро». Первая начнёт полеты с 21 июня, вторая — с 29 июня. Перелеты будут совершаться три раза в неделю: по пятницам, субботам и воскресеньям.

Читайте также: Самолёты из Махачкалы в Тбилиси будут запущены летом 2019 года