Самолёты из Махачкалы в Тбилиси будут запущены летом 2019 года

Махачкала, , 17:38 — REGNUM Прямые чартерные авиарейсы из Махачкалы в Тбилиси и обратно будут запущены летом 2019 года. Полёты будут совершаться три раза в неделю: по пятницам, субботам и воскресеньям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 апреля сообщили в пресс-службе махачкалинского аэропорта.

Рейсы будут выполнять авиакомпании «ЮВТ Аэро» и Myway. Первая начнёт летать с 21 июня, вторая — с 29 июня. Время полёта составит около 40 минут. Продажи билетов уже начались: стоимость перелёта туда и обратно составит порядка 150 долларов США.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в начале марта были возобновлены прекратившиеся в ноябре 2018 года прямые авиарейсы между Махачкалой турецким Стамбулом. Перевозки совершаются два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям. Позже, с 7 апреля, прямое авиасообщение связало столицу Дагестана с ещё одним турецким городом — Антальей. Перелёты по данному маршруту выполняются по воскресеньям.

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