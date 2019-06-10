Шри-Ланка привлекает туристов из России необыкновенной дешевизной — СМИ

Шри-Джаяварденепура-Котте, , 12:26 — REGNUM Поставленная под удар индустрия туризма Шри-Ланки пытается привлечь туристов, создав им самые благоприятные условия, чтобы вернуть их на обезлюдевшие пляжи после смертоносных взрывов в пасхальную неделю, снижая цены на гостиницы и обеспечивая продвижение на ключевом рынке, коим является Россия, сообщает 10 июня Reuters.

Туризм, составляющий 5% от валового внутреннего продукта Шри-Ланки, восстанавливается после атаки, совершенной 22 апреля исламистами на пятизвездночные гостиницы и храмы, в результате которых погибли 250 человек, включая 40 иностранных граждан.

Англия, Индия и Соединенные Штаты были среди стран, которым были выданы путевые рекомендации для отправляющихся в Шри-Ланку туристов, на остров, где есть чистые пляжи, древние буддийские храмы, покрытые буйной растительностью холмы, — все то, что отмечено Lonely Planet как лучшие места для посещения.

Те рекомендации способствовали потоку отказов и падению числа заказов на бронирование как раз в сезон муссонов.

Чтобы снова привлечь туристов, Шри-Ланка проводит у себя международные спортивные состязания, а также приняла законопроект о минимальных тарифах для постояльцев гостиниц. Государственные авиалинии Шри-Ланки предлагают специальные тарифы и акции совместно с правительственным советом по туризму. Некоторые гостиницы временно отказываются от платы за откупоривание и подачу к столу принесённого с собой вина во время однодневных экскурсий, также гостям предоставляется бесплатный трансфер из аэропорта.

LavangaResort & Spaна южном побережье Хиккадувы, например, предлагает номера по 35 долларов против обычных 75-и, с бесплатным завтраком. Туроператоры продвигают выгодные предложения в России, с некоторым успехом.

«Мы предлагаем самые низкие тарифы иностранным туристам. Мы принимаем заказы на бронирование на зимний сезон, — говорит директор-распорядитель гостиницы Lavanga, Ануша Фридман.

Число предварительных заказов на следующие несколько месяцев, однако, остается умеренным, с заполняемостью около 10% против 30% в прошлом году.

Но некоторых туристов вдохновляет «отдых-мечта» по столь низкой цене.

«Я спокоен за пребывание и отдых в шикарной гостинице на юге за 200 долларов, куда вошло бесплатное аювердическое лечение», — делится впечатлениями Лейф Олсон из Швеции. Последние данные позволяют предположить, что все больше и больше иностранных туристовпо следуют его примеру.

В среднем в день в Шри-Ланку прибывает от 1400 до 1500 туристов, тогда как после террористической атаки их было не больше 1000, сообщил Кишу Гомес, руководитель туристического бюро.

Это все еще меньше, чем цифра примерно в 4500 человек в прошлом году, но с учетом Индии и Китая, увеличившими выпуск информационных бюллетеней для туристов, внушает оптимизм, считают чиновники.

Однако сразу ситуация не могла исправиться, особенно в небольших гостиницах.

Многие гостиницы сократили операторов и опустили руки. Они могут произвести сокращения или временно уволить сотрудников, отмечает Санат Уквата, президент Ассоциации гостиниц Шри-Ланки, добавляя, что не располагает прямой информацией.