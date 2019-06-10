Названа дата начала железнодорожного сообщения по Крымскому мосту

Симферополь, 10 июня 2019, 08:37 — REGNUM Первый поезд будет пущен через Крымский мост ориентировочно 9−10 декабря 2019 года. Об этом сообщил и. о. генерального директора «Крымской железной дороги» Василий Назарян в интервью ТАСС.
По словам Назаряна, продажа билетов на поезда, которые следуют в Крым, планируется за полтора месяца до открытия движения.
Однако глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что железнодорожное сообщение с Крымским полуостровом может начаться раньше.
Билеты для проезда по мосту через Керченский пролив можно будет приобрести в кассах вокзалов и через интернет. Их стоимость пока не сообщается.
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