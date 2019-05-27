У девятилетних детей депутата Госсовета Татарии «забрали» коттедж и участки

Казань, , 05:51 — REGNUM Арбитражный суд Татарии удовлетворил заявление главного кредитора депутата Госсовета Татарии, бывшего главы правления «Татфондбанка» Роберта Мусина и признал в рамках дела о банкротстве последнего недействительным договор дарения, заключённый между Лидией Мусиной и двумя несовершеннолетними дочерьми, родившимися 23 января 2010 года. По нему жена бывшего банкира подарила детям по ½ доле в пяти земельных участках площадью от 772 до 2 638 кв. м и жилом доме площадью 1 379,4 кв. м. Суд восстановил права собственности Лидии Мусиной на указанное недвижимое имущество, совместно нажитое в браке с Робертом Мусиным. Определение подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, ПАО «Татфондбанк», где республике принадлежало более 40%, лишился лицензии в марте 2017 года, а в апреле уже стал банкротом. С марта в отношении Роберта Мусина расследуется уголовное дело, насчитывающее уже 21 эпизод и ущерб более 50 млрд рублей. Конкурсный управляющий банка, которым ранее руководил депутат, инициировал его банкротство как физлица, и с июля 2018 года в отношении Роберта Мусина действует процедура реализации имущества. Порядок распродажи пока не принят, идёт формирование конкурсной массы. Основной кредитор Мусина — сам банк.

В ходе анализа имущественного положения должника финансовый управляющий и кредиторы выявили ряд оспариваемых сделок. Так, в мае в апелляции устоялось решение о признании недействительным договора дарения дочерям Роберта Мусина апартаментов площадью более 520,98 кв. м и парковки на 39 кв. м. Имущество банкир подарил несовершеннолетним дочерям, что не устроило кредиторов, посчитавших, что этой сделкой из конкурсной массы выведено ликвидное, дорогостоящее имущество.

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В конце мая 2019 года первая инстанция также рассмотрела заявление ТФБ о признании недействительным договора дарения, заключенного между женой банкира — Лидией Мусиной и двумя их девятилетними дочерьми Раидой и Ясминой. По условиям договора даритель передал в дар одаряемым в общую долевую собственность в равных долях по ½ доле каждой недвижимое имущество.

В списке спорных объектов имущество, расположенное в селе Большие Ключи Зеленодольского района Татарии: жилой дом площадью 1 379,4 кв. м, два участка площадью по 1 899 кв. м, участки площадью 1 782 кв. м, 2 638 кв. м, 772 кв.м. В итоге судом договор был признан недействительным и было восстановлено право Лидии Мусиной на спорное недвижимое имущество, совместно нажитое в браке с Робертом Мусиным.

«Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его вынесения», — уточнялось в результативной части вердикта.