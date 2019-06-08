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Чума свиней: производство мяса в Китае сократилось за 10 месяцев на 30%

Экономика

По данным СМИ, в Китае придется забить до 200 млн свиней для борьбы с эпидемией

Гонконг, Китай, 8 июня 2019, 12:38 — REGNUM  Африканская чума свиней продолжает распространяться в Азии и уже привела к гибели 1,2 млн животных в Китае, сообщает новостной портал 20 minutos 7 июня.

Первый случай чумы был зафиксирован в Китае в августе 2018 года. С тех пор производство свиного мяса в этой стране сократилось на 30%, а цены на продукцию поднялись на 40%.

«Это самая крупная эпидемия среди животных, которую мы видели на планете, и остановить ее невозможно, — сказал Дирк Пфайффер, ветеринар-эпидемиолог из Городского университета Гонконга, в интервью газете The Guardian.

Эпидемия распространилась на соседние Вьетнам и Камбожду. На минувшей неделе министерство сельского хозяйства Вьетнама заявило, что чума зафиксирована в 48 из 63 провинций страны, выбракованы 6% поголовья свиней в стране. Таиланд — второй производитель свиного мяса в Азии после Китая — находится в состоянии повышенной готовности к борьбе с чумой.

Некоторые средства массовой информации сообщают, что для борьбы с эпидемией, возможно, придется уничтожить до 200 млн свиней, что соответствуют четверти мирового поголовья. Уничтожение зараженных животных — единственный путь остановить эпидемию, поскольку до сих пор не изобретена действенная вакцина.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая вспышка африканской чумы свиней была зафиксирована в северокорейской провинции Чагандо.

Читайте ранее в этом сюжете: На юго-западе Китая вновь зафиксирована вспышка африканской чумы свиней

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Чума свиней
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