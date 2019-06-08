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В морском порту Петербурга реконструируют нефтяной терминал

Экономика

Соглашение подписали на ПМЭФ-2019

Санкт-Петербург, 8 июня 2019, 10:26 — REGNUM  В Большом порту «Санкт-Петербург» реконструируют существующие и создадут новые мощности по перевалке и хранению нефтепродуктов. Соглашение об этом подписали 8 июня власти города и и АО «Петербургский нефтяной терминал» в рамках ПМЭФ-2019.

«Общий размер инвестиций по проекту составит не менее 6,5 млрд рублей, закончить предполагается до 2024 года», — сообщает «Фонтанка».

В руководстве АО «Петербургский нефтяной терминал» сообщили, что первый этап данного проекта начал реализовываться еще в 2018 году — создан новый резервуар, вложения в его строительство составили около 1 млрд рублей.

Напомним, что ранее было подписано соглашение между Санкт-Петербургом и Калининградской областью о взаимодействии сфере морского круизного туризма.

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