Свердловский губернатор подвёл итоги работы делегации региона на ПМЭФ-2019

Екатеринбург, , 09:03 — REGNUM Делегация Свердловской области на площадке Петербургского экономического форума в течение двух крайне насыщенных дней провела большую работу, результаты которой жители региона ощутят уже в ближайшее время. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев, подводя итоги ПМЭФ-2019 для управленческой команды Среднего Урала.

«В этом году мы представили региональную экспозицию. Стенд всегда позволяет более предметно и более понятно рассказать о нашей области, привлечь партнеров и инвесторов. Мы всегда на Петербургском международном экономическом форуме подписываем очень конкретные соглашения, которые реализуем. И сегодня, помимо подписанных соглашений с Минэкономразвития, Роскосмосом, РЖД, правительством Ханты-Мансийского автономного округа, мы провели ряд серьезных переговоров, в том числе с компанией по производству фармацевтических препаратов, провели несколько встреч по привлечению резидентов «Титановой долины». Это насыщенные два дня, результаты работы во время которых будут видны уже скоро», — заявил губернатор.

Так, итогами договоренностей, достигнутых представителями Свердловской области на ПМЭФ с партнерами, должны стать новая дорога, соединяющая Средний Урал и ХМАО, новые железнодорожные пути для резидентов особой экономической зоны «Титановая долина», укрепление электросетевого комплекса региона, реализация инвестиционных проектов и привлечение дополнительных частных инвестиций в регион. Это только часть планов, сформированных командой региона на полях ПМЭФ.

Евгений Куйвашев напомнил, что экономический форум в Санкт-Петербурге — это место для принятия решений, направленных на развитие Свердловской области, повышение его инвестиционной привлекательности и уровня жизни людей.