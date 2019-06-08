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Названа главная тема, обсуждаемая Путиным с бизнесом на ПМЭФ-2019

Экономика

«Никто не остался без ответа»

Названа главная тема, обсуждаемая Путиным с бизнесом на ПМЭФ-2019
Дарья Драй © ИА REGNUM
Трансляция пленарного заседания ПМЭФ

Санкт-Петербург, 8 июня 2019, 02:05 — REGNUM  Вопрос участия иностранного бизнеса в российских нацпроектах стал основным на встрече президента РФ Владимира Путина с бизнесменами в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщил журналистам помощник главы государства Андрей Белоусов.

По словам Белоусова, в основном на встрече выступали члены правительства, при этом вопросы обсуждались всеми, и «никто не остался без ответа».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 июня Путин заявил, что в реализации российских нацпроектов может активно участвовать иностранный бизнес.

Читайте ранее в этом сюжете: Иностранный бизнес может участвовать в реализации нацпроектов — Путин

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