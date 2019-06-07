Путин обещал проанализировать все дискуссии, состоявшиеся на ПМЭФ

Санкт-Петербург, , 22:41 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин тщательно проанализирует ход дискуссий, которые состоялись в рамках Петербургского международного экономического форума, для последующей корректировки практической работы с целью улучшения условий работы иностранного бизнеса в России. Об этом российский лидер заявил сегодня, 7 июня, на встрече с руководителями иностранных компаний, прошедшей в рамках ПМЭФ-2019.

«Я между встречами со своими коллегами посматривал на экран телевизора и видел, что достаточно активно шли дискуссии. Хочу вас заверить, что мы внимательно проанализируем ход этих дискуссий и, разумеется, сегодняшнюю нашу встречу, как обычно мы это делаем, для того чтобы внести коррективы — а это всегда необходимо делать — в нашу практическую работу с тем, чтобы улучшать условия вашей работы здесь, в России», — сказал президент России.

Путин надеется, что данный форум будет полезен и подтолкнет к обмену мнениями о том, как именно должна строиться совместная работы власти с бизнесом. Также форум должен создать необходимые условия для продвижения такой работы вперед.

Именно для этого ПМЭФ и ему подобные форумы организовываются, отметил президент. Также он выразил мнение, что в этом году ПМЭФ прошел довольно активно.

К примеру, в 2019 году форум собрал несколько тысяч человек из 75 стран. При этом 73 страны представлены на высоком правительственном уровне.

Отдельную благодарность глава государства выразил организаторам мероприятия и представителям иностранного бизнеса, особенно за их активное участие в пленарном заседании, а также дискуссиях на различных площадках ПМЭФ.