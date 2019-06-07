Омбудсмен Титов: сумма штрафов с бизнеса достигла 179 млрд рублей

Санкт-Петербург, , 18:19 — REGNUM Предприниматели России заявляют о повышении административной нагрузки на бизнес. Об этом заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов на Петербургском международном экономическом форуме в ходе обсуждения проекта «регуляторной гильотины», передает корреспондент ИА REGNUM.

«У нас пока ситуация-то непростая. Большинство предпринимателей заявили, что административная нагрузка повышается, при том что количество проверок на 42% стало меньше», — сказал Титов.

За последний год 984 тыс. юрлиц было привлечено к административной ответственности, а совокупная сумма штрафов достигла 179 млрд рублей.

«Это серьезная добавка в бюджет, это уже такая фискальная почти мера. Это серьезная нагрузка на бизнес — 179 миллиардов. При этом ответственность должностных лиц очень низка — 87% выявленных нарушений окончились предупреждением», — посетовал Титов.

Он предложил вводить новое надзорное регулирование не сразу во всей стране, а постепенно, начав с нескольких пилотных зон. Так, в области контроля за сельским хозяйством стоило бы запустить пилотные проекты в Краснодарском крае, Алтайском крае и Орловской области, полагает Борис Титов, а по вопросам пищевого сектора и Роспотребнадзора — в Москве и Республике Татарстан.

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В России до сих пор не решена проблема архаичности контрольно-надзорной системы. Об этом заявил 7 июня президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме. Он также пообещал запуск системы «цифрового омбудсмена».

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