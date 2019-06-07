Строительство дороги «Абакан – Бийск»: подписано соглашение

Абакан, , 13:37 — REGNUM В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписано соглашение между Министерством транспорта РФ, правительствами Хакасии и Алтайского края, коллегией администрации Кемеровской области. Как сообщили ИА REGNUM 7 июня в правительстве Хакасии, сотрудничество сторон будет заключаться в формировании транспортного коридора «Абакан — Бийск».

По словам главы Хакасии Валентина Коновалова, регион заинтересован в долгосрочном сотрудничестве.

«Автомобильная дорога «Абакан — Бийск» является ключевым элементом межрегиональной транспортной системы между Алтайским краем, Кемеровской областью и Республикой Хакасия», — отметил Коновалов.

По данным республиканского правительства, новая дорога свяжет Хакасию с Кузбассом и Алтайским краем, объединит 12 населённых пунктов в единую дорожную сеть страны. Прогнозируется, что стоимость автомобильных перевозок сократится, как и расстояние до Монголии и Казахстана.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по информации минэкономразвития Хакасии, для завершения строительства дороги на Кузбасс необходимо 164 млрд рублей. Для строительства дороги на территории Хакасии требуется более 9 млрд.

Напомним, в Санкт-Петербурге с 6 по 8 июня проходит Петербургский международный экономический форум. Участие в нём, по предварительным данным, примут 17 тысяч человек и 1800 компаний из 75 стран мира.

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