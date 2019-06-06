В Омске может появиться центр ядерной медицины

Санкт-Петербург, , 14:53 — REGNUM В ходе Петербургского международного экономического форума губернатор Омской области Александр Бурков встретился с председателем совета директоров группы компаний «МедИнвестГрупп» Виктором Харитониным и обсудил с ним условия создания в Омске центра ядерной медицины. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 июня в правительстве Омской области.

По информации специалистов, ядерная медицина играет большую роль в диагностике рака. Она позволяет визуализировать патологические процессы в организме на молекулярном уровне и определять их локализацию с высочайшей точностью.

Однако создание одного центра позитронной эмиссионной томографии (ПЭТ) требует значительных затрат. По словам Буркова, региональное правительство готово оказать этому проекту всяческую поддержку.

Главе регионального минздрава поручено сопровождение инвестиционного проекта, содействие и инфраструктурная поддержка. На сегодня рассматривается несколько вариантов площадок для размещения центра ядерной медицины, в том числе в непосредственной близости от клинического онкологического диспансера.

Стоимость проекта пока не уточняется.

По итогам переговоров Бурков подписал соглашение о сотрудничестве между правительством Омской области и компанией.

В облправительстве подчеркнули, что в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» выделено более 5 млрд рублей «для выполнения задач по снижению смертности от рака и раннему выявлению злокачественных новообразований». В том числе предусмотрено приобретение дорогостоящего оборудования, строительство лечебного корпуса на 120 мест и поликлиники на 900 посещений.

Добавим, по данным заместителя главного врача по организационно-методической работе «Клинического онкологического диспансера» Ольги Прудниковой (интервью с ней опубликовано в издании «Омская медицина»), уровень заболеваемости населения Омской области злокачественными новообразованиями остается стабильно высоким. За последние 10 лет (в сравнении с 2008 годом) прирост заболеваемости составил 35,8% (по РФ — на 22,9%). За 2018 год зарегистрировано 9117 новых случаев заболевания.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге 6 июня стартовали дискуссии и деловые мероприятия первого дня Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он будет проходить с 6 по 8 июня 2019 года в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Участие в форуме, по предварительным данным, примут 17 тысяч человек и 1800 компаний из 75 стран мира.

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