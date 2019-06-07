Соединённым Штатам предрекли скорое лидерство по экспорту СПГ

Париж, , 13:11 — REGNUM США могут стать крупнейшим в мире экспортером сжиженного природного газа (СПГ) в течение пяти лет, опередив Катар. Об этом говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА) «Gas 2019».

Отмечается, что к 2024 году США могут стать лидером по экспорту с поставками 113 млрд куб. м в год. Такой прогноз дан в отсутствие подтвержденных планов по инвестициям от Катара.

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К этому времени США, Австралия и Россия будут обеспечивать 90% роста мирового экспорта СПГ. Китай же станет крупнейшим покупателем СПГ, а еще раньше, к 2022 году, он выйдет на первое место по объему потребления трубопроводного газа.

К 2024 году поставки газа в Китай по трубопроводу вырастут вдвое — до 100 млрд куб. м — за счет поставок из России и Средней Азии. При этом импорт сжиженного газа достигнет 109 млрд куб м. Больше всего трубопроводного газа Китай будет получать от Туркмении — более 45 млрд куб. м в год, российские поставки достигнут 35 млрд куб. м в год.

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