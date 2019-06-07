Пострадавшие вкладчики «Югры» получают деньги от «Комплексных инвестиций»

Москва, , 13:06 — REGNUM 3 июня АО «Комплексные Инвестиции» запустили процесс возмещения средств пострадавшим вкладчикам банка «Югра». Об этом сообщает информационное агентство 7Region. За первые дни работы «Комплексные Инвестиции» заключили 54 договора на выкуп требований вкладчиков «Югры» и выплатили свыше 300 тыс. рублей. Полное возмещение получили 36 человек.

Генеральный директор компании «Комплексные инвестиции» Игорь Буравков сообщил, что в первую очередь выплаты будут производиться тем 17 000 вкладчикам, которые имели на счетах в «Югре» не более 50 000 рублей. Завершить выплаты этой категории вкладчиков предполагается за месяц.

Газета «Аргументы и Факты» узнала у бывших вкладчиков банка «Югра», уже получивших возмещение в АО «Комплексные Инвестиции», как происходили выплаты. «В Агентстве по страхованию вкладов сказали, что, возможно, никаких выплат не будет. А когда мне на счёт пришло 1 400 рублей, эти пресловутые 3,27%, которые агентство распределило между всеми кредиторами, я чуть в обморок не упала! — рассказала изданию одна из вкладчиц Светлана З. — Но вот пришла утром 31 мая в компанию «Комплексные инвестиции», заключила договор. И уже вечером получила своё превышение в полном объёме. Не знаю, как будет у других, но верю, что рассчитаются со всеми». «У меня превышение 47 тыс. Всё выплатили сразу же. Думаю, и с другими расплатятся. Что мне как превышенцу терять? АСВ вернёт дай бог 15−20% через 4 года, как они и планируют, а деньги нужны сейчас», — говорит Евгений М.

Игорь Буравков также отметил, что компания руководствовалась двумя принципами. «Первое — нам важно охватить выплатами всех 35 тысяч вкладчиков, а не какую-то часть, поэтому все вкладчики получают деньги равными долями, исходя из возможностей денежного потока компании. Во-вторых «Комплексные инвестиции» не собираются предъявлять выкупленные права требования для участия в работе кредитного комитета». Таким образом, требования переходят поэтапно, по мере выполнения компанией обязательств по выкупу, пока не будут переданы все требования в полном объеме.

Напомним, что после того, как в июле 2017 года банк «Югра» лишился лицензии, потерпевшими были признаны более 35 тыс. его вкладчиков. АО «Комплексные инвестиции» заявили о том, что за 3,5 года планируют полностью рассчитаться по долгам перед этими людьми. По вопросам возврата средств пострадавшим вкладчикам банка «Югра» предлагается обращаться по телефону +7 (495) 259-57-25