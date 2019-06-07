Новгородская область поднялась до 14-го места в инвестиционном рейтинге

Санкт-Петербург, , 12:37 — REGNUM В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ по итогам 2018 года, результаты которого были обнародованы сегодня, 7 июня, на Петербургском международном экономическом форуме, Новгородская область поднялась на 14-е место: рост области в рейтинге по сравнению с прошлым годом составил 15 позиций. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-центре правительства Новгородской области.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин поблагодарил бизнес за высокую оценку работы правительства региона и Агентства развития Новгородской области и заявил о том, что в течение года власти региона «провели большую работу над ошибками, проанализировали недочеты и составили план быстрой победы».

«Мы ужесточили внутренние требования к целевым моделям, в том числе по сокращению сроков рассмотрения документов от бизнеса. Также мы использовали лучшие практики библиотеки умных решений АСИ «Смартека». К тому же постарались максимально дифференцировать пороги для получения налоговых льгот в районах, в зависимости от населения территории, чтобы небольшие инвестиционные проекты могли развиваться с максимальным количеством льгот», — отметил новгородский губернатор.

По его мнению, на рост позиции области в рейтинге также повлияло появление в Новгородской области двух территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам 2018 года на первом месте в рейтинге инвестклимата оказалась Москва, на втором — Татария, а лидер рейтинга 2017 года Тюменская область опустилась на третью строчку.

Напомним, Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации составляет Агентство стратегических инициатив (АСИ), которым Андрей Никитин руководил до того, как возглавил Новгородскую область. До смены губернатора в течение двух лет (по итогам 2014 и 2015 годов) Новгородская область занимала в рейтинге 65-е место. По итогам 2016 года поднялась на 53-е место, а в рейтинге за прошлый год — на 29-е место. Андрей Никитин ставил задачу войти в число 20 привлекательных для инвестора регионов России.

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