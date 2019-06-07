Мордовия обсуждает организацию международных авиаперелётов из Саранска

Санкт-Петербург, , 11:18 — REGNUM Глава Мордовии Владимир Волков в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) провел встречу с главой компании «Новапорт» Романом Троценко. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

Во встрече принял участие премьер-министр республики Владимир Сушков.

Стороны обсудили инвестиционный проект по развитию аэропортового комплекса Саранска. Проект предполагает расширение возможностей аэропорта в части внутренних перевозок и организацию международного авиасообщения из столицы Мордовии.

Компания «Новапорт» — крупнейшая в России сеть региональных аэропортов России, включающая 16 аэропортов: Новосибирск, Тюмень, Челябинск, Пермь, Волгоград, Астрахань, Минеральные Воды, Владикавказ, Томск, Кемерово, Чита, Улан-Удэ, Мурманск, Калининград, Барнаул и Ставрополь. Компания реализует комплексные программы развития аэропортов, способствующие росту привлекательности для пассажиров, операционной и финансовой эффективности.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в феврале 2019 года аэропорт Саранска официально получил статус международного.

Для получения этого статуса республиканские власти провели огромную работу. Значительно возросло количество рейсов, улучшилось качество обслуживания пассажиров. К регулярным рейсам в Москву и Санкт-Петербург в весенне-летний период добавились рейсы в Сочи, Симферополь, Екатеринбург.

После реконструкции аэропорт открылся в декабре 2017 года.

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