«ФосАгро» — интерес к двум портам

Санкт-Петербург, , 10:19 — REGNUM В рамках Петербургского экономического форума руководство «ФосАгро» подписало два соглашения, касающихся увеличения мощностей перевалки удобрений в портах Северо-Западного федерального округа.

Первый документ был подписан с компанией «Инфотек Балтика». Это меморандум о сотрудничестве при строительстве морского терминала по перевалке удобрений и апатитового концентрата в порту Мурманск.

Документ предполагает, что в будущем будет заключен долгосрочный договор перевалки грузов на терминале, расположенном на незамерзающем западном побережье Кольского залива в районе реки Лавна.

Новый порт позволит переваливать примерно 3,5 млн. тонн удобрений в год. Планируемая дата начала его эксплуатации — март 2023 года.

Второй документ был подписан с компанией «Ультрамар». Это долгосрочный договор перевалки удобрений «ФосАгро» через новый терминал, строительство которого «Ультрамар» ведет в порту «Усть-Луга».

Компания «ФосАгро» уже работает в этом порту. Через него можно отгружать порядка 1,5 млн тонн удобрений в год. С вводом же в эксплуатацию новых мощностей «ФосАгро» сможет увеличить перевалку через «Усть-Лугу» до 3 млн тонн ежегодно. Планируемая дата начала эксплуатации порта — середина 2021 года.

«В соответствии со стратегией развития до 2025 года компания «ФосАгро» планирует нарастить производство удобрений и кормовых фосфатов, отличающихся экологической безопасностью и высоким качеством, до 11,5 млн тонн с 9 млн тонн в 2018 г, — заявил генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев. — Помимо приоритетного российского рынка, они будут поставляться на рынки 100 стран мира. В этой связи компания «ФосАгро» внимательно следит за проектами, предполагающими строительство специализированных терминалов по перевалке минеральных удобрений».

По словам Андрея Гурьева, усиление портовых мощностей даст компании дополнительные конкурентные преимущества.

Напомним, это не первый раз, когда компания «ФосАгро» подписывает на Петербургском форуме документы, касающиеся увеличения мощностей перевалки удобрений в портах. В 2015 году на престижном форуме в партнерстве с вышеупомянутым «Ультрамаром» был сдан в эксплуатацию «Смарт Балк терминал» в порту «Усть-Луга». За четыре года эксплуатации на нем было перевалено более 5 млн тонн удобрений.

«Смарт Балк Терминал» осуществляет перевалку удобрений из вагонов-минераловозов в трамповые суда, с накоплением судовых партий в специализированных контейнерах. Причем, контейнеры используются и как элементы мобильного склада и как средство погрузки судов, что дает возможность накапливать судовые партии разных видов удобрений, обеспечивая высокую сохранность продукции. На терминале «Смарт Балк» перевалка удобрений осуществляется из вагонов-минераловозов в трамповые суда, с накоплением судовых партий в специализированных контейнерах. Причем, контейнеры используются и как элементы мобильного склада и как средство погрузки судов, что дает возможность накапливать судовые партии разных видов удобрений, разного их количества, обеспечивать высокую сохранность продукта

Читайте ранее в этом сюжете: Делегация ФосАгро примет участие в ПМЭФ-2019