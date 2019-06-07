Греф: замедление роста китайской экономики ощутят все

Санкт-Петербург, , 10:20 — REGNUM Возможное замедление темпов роста экономики Китая из-за торговой войны с США, а также экономики Индии отразится на всех без исключения странах. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф, выступая 7 июня на Петербургском международном экономическом форуме.

Он отметил, что в течение последних десяти лет Китай обеспечивал 36% прироста мирового ВВП. Вместе с Индией прирост превышал половину. В случае, если рост ВВП в этих странах замедлится, последствия ощутят во всем мире, добавил он.

По словам Грефа, этот фактор требует внимания и анализа всех последствий для мировой экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай и США в настоящее время находятся в условиях экономического противостояния, вводя друг против друга ввозные пошлины. Попытки сторон добиться заключения торгового соглашения пока не дали результата.

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