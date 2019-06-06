Санкт-Петербург и Калининградская область создадут судоходную компанию

Санкт-Петербург, , 18:18 — REGNUM Санкт-Петербург и Калининградская область будут взаимодействовать в сфере морского круизного туризма и создадут российскую судоходную пассажирскую компанию. Соглашение об этом на Петербургском международном экономическом форуме подписали 6 июня временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов и губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Появление судоходной компании, как считают власти двух регионов СЗФО, позволит привлечь дополнительный поток российских и зарубежных гостей, поскольку пассажирские суда будут заходить во все основные порты Балтики, включая Петербург и Калининград.

«Морской круизный туризм — это возможность заработать дополнительные средства в бюджет Санкт-Петербурга и Калининградской области. Подписывая соглашение, мы придаем новый импульс развитию этого направления. Мы не боимся конкуренции и готовы принять все туристические потоки», — сказал Александр Беглов, сообщили в Смольном.

В прошлом году Северную столицу посетили порядка 600 тысяч круизных туристов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее предполагалось, что петербургская городская морская судоходная компания начнет свою работу в 2019 году. Первое судно намеревались купить за 110−120 млн евро, ходить оно должно было в порты Балтийского и Северного морей, в том числе, в Калининград. Однако в связи со сменой власти в Смольном этот проект был отложен.

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