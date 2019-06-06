Нефть: нисходящее ралли продолжится

Москва, , 15:56 — REGNUM На фоне положительной статистики в США по недельным запасам коммерческой нефти, бензина и других дистиллятов, а также запасов нефти, которые многократно превысили прогнозируемое ожидание, произошло очередное снижение цен на нефть на мировых рынках, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента управления активами компании ERARIUM Group Денис Лисицын.

Скорее всего, нисходящее ралли продолжится, в ближайшее время можно будет увидеть цену в районе $58−59 за баррель марки Brent.

«Многое будет зависеть от добычи сланцевой нефти в США, так как при снижении цены на нефть ниже $50 её добыча в зависимости от места рождения становится убыточной. Поэтому возможна коррекция до $63−65 за баррель марки Brent», — считает эксперт.

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