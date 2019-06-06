Международная сеть Hilton приходит на Сахалин

Южно-Сахалинск, , 15:36 — REGNUM Международный брендовый оператор Hilton заключил соглашение об открытии отеля сети на Сахалине. Об этом сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.

Партнёром сети и инвестором строительства стало ООО «Бриллиант» — резидент территории опережающего развития (ТОР) «Горный воздух» (г. Южно-Сахалинск). Инвестиции в реализацию проекта составят более 2 млрд рублей. Строительство начнётся в июле 2019 года, открытие запланировано на 2022 год.

Площадь 10-этажной гостиницы, которая станет самой большой на Сахалине, составит 23,6 тысячи кв.м. Десятиэтажное здание рассчитано на 209 номеров, в том числе — элит-класса, будет включать в себя ресторан на 300 посадочных мест и два трансформируемых зала, где можно будет проводить выставки, конференции и презентации.

Директор по развитию Hilton Worldwide, Россия и СНГ Алексей Шаталов выразил уверенность, что приход бренда на Сахалин «будет способствовать дальнейшему развитию туризма на островном рынке». Он также заявил, что Hilton намерен продвигать свой новый объект на международном уровне, способствуя привлечению туристов в Сахалинскую область.

В том, что это получится, уверены и в региональном правительстве, где подписание соглашения считают знаковым событием. «Глава области Валерий Лимаренко уделяет огромное внимание развитию туристической отрасли региона. Основными приоритетами данной отрасли он считает создание на острове соответствующей инфраструктуры, ее доступность и качество предоставляемых услуг», — пояснил зампред сахалинского правительства Антон Зайцев.

Ранее в интервью Сахалин.инфо Алексей Шаталов рассказывал, что в Южно-Сахалинске планируется открыть четырёхзвёздочную гостиницу под брендом Hilton Garden Inn. «Местоположение очень хорошее — недалеко от аэропорта, при этом вблизи от города, ледовой площадки, торгово-развлекательного комплекса и будущего аквапарка, самого большого в ДФО. Для гостей, прилетающих в Южно-Сахалинск, это определенно точки притяжения», — рассказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по поручению врио губернатора Сахалинской области в 2019 году финансирование туротрасли на островном регионе увеличено в четыре раза. Средства будут направлены на обустройство туристской инфраструктуры в 12 муниципальных образованиях области, среди приоритетов — развитие горнолыжного курорта «Горный воздух», городской среды Южно-Сахалинска и природных достопримечательностей Курильских островов.

Лимаренко заявил, что правительство Сахалинской области будет поддерживать предпринимателей в реализации гостиничных и ресторанных проектов, а также турпродуктов, связанных с активным и культурным досугом.

Напомним также, что на территории опережающего развития «Горный воздух» в настоящее время реализуются 18 инвестпроектов с общим объемом инвестиций порядка 21 млрд рублей. После завершения они обеспечат рабочими местами 1260 человек.