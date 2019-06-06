«Россети» и Адыгея договорились о сотрудничестве на ПМЭФ-2019

Санкт-Петербург, , 14:28 — REGNUM На проходящем в эти дни в Санкт-Петербурге международном экономическом форуме — 2019 (ПМЭФ-2019) были заключены двусторонние соглашения между республикой Адыгея и ГК «Россети». Договоренности направлены на повышение качества услуг по электроснабжению промышленных и бытовых потребителей региона. Подписи под документами поставили генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский и Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов.

В частности, стороны приняли взаимные обязательства по реализации мер, позволяющих исключить коммерческие потери при транспорте электроэнергии, минимизировать аварийность в электросетевом комплексе, повысить доступность сетевой инфраструктуры, в том числе за счет инвестиций в 5 млрд рублей в строительство высоковольтных объектов и проведения широкомасштабных учений энергетиков всего юга России, сообщается в пресс-релизе ПАО «Россети».

«Достигнутые договоренности свидетельствуют о едином взгляде группы «Россети» и властей Республики Адыгея на важность построения новейшей инфраструктуры, позволяющей раскрыть весь социально-экономический потенциал региона и создать дополнительный комфорт для жизни местных жителей. Реализация положений подписанных сегодня соглашений создает необходимые условия для стабильного развития электросетевого комплекса, его модернизации с внедрением цифровых технологий управления и предоставления услуг высочайшего качества», — сказал генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский.

Для управляющей в республике Адыгея распределительными сетями компании «Россети Кубань» будет установлен долгосрочный тариф с сохранением в НВВ на период не менее 10 лет всего полученного объема средств, полученных за счет повышения эффективности. Кроме того, на базе «Россети Кубань» планируется провести консолидацию энергообъектов, находящихся в настоящий момент как в собственности региона, так и отдельных коммерческих структур. Переход на единое управление позволит значительно повысить производственные показатели, сократить издержки, внедрить передовые технологии.

Правительство республики в свою очередь планирует стимулировать рост энергопотребления для увеличения выручки сетевого комплекса, а, как следствие, инвестиций в развитие энергетической инфраструктуры.

Подписанные соглашения создают все условия для успешной реализации в Республике Адыгея принятой в группе «Россети» концепции «Цифровая трансформация 2030», благодаря которой будет достигнут беспрецедентный для России уровень надежности, безопасности и качества электроснабжения потребителей, обеспечены условия для расширения существующих и запуска новых производств.