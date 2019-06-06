Минкавказ планирует в три раза увеличить турпоток в регион до 2024 года

Санкт-Петербург, , 12:46 — REGNUM Министерство России по делам Северного Кавказа планирует до 2024 года увеличить турпоток в регион в три раза. Об этом 6 июня сообщает телеканал РБК.

На полях Петербургского международного экономического форума глава ведомства Сергей Чеботарев рассказал в интервью телеканалу, что на данный момент Северный Кавказ посещает порядка 1,5 млн туристов в год. В ведомстве рассчитывают, что через пять лет эта цифра составит 4,5 млн.

«Планы амбициозные, но реализуемые, будем это делать», — считает Чеботарев.

Напомним, в рамках развития туристического кластера СКФО на данный момент идут строительные работы на «Архызе» в Карачаево-Черкесии, «Эльбрусе» в Кабардино-Балкарии и «Ведучи» в Чечне.

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