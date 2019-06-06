Четверг, 6 Июня 2019 года
12:46:32 МСК

Минкавказ планирует в три раза увеличить турпоток в регион до 2024 года

Экономика

В ведомстве рассчитывают, что через пять лет регион будут посещать 4,5 млн туристов в год

Санкт-Петербург, 6 июня 2019, 12:46 — REGNUM  Министерство России по делам Северного Кавказа планирует до 2024 года увеличить турпоток в регион в три раза. Об этом 6 июня сообщает телеканал РБК.

На полях Петербургского международного экономического форума глава ведомства Сергей Чеботарев рассказал в интервью телеканалу, что на данный момент Северный Кавказ посещает порядка 1,5 млн туристов в год. В ведомстве рассчитывают, что через пять лет эта цифра составит 4,5 млн.

«Планы амбициозные, но реализуемые, будем это делать», — считает Чеботарев.

Напомним, в рамках развития туристического кластера СКФО на данный момент идут строительные работы на «Архызе» в Карачаево-Черкесии, «Эльбрусе» в Кабардино-Балкарии и «Ведучи» в Чечне.

Читайте также: На курорте «Ведучи» в Чечне предлагают «отвлечься от будничной суеты»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Курорты Северного Кавказа
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить