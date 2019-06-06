50 лет без горячей воды летом: УФАС вступилось за жителей чувашского города

Чебоксары, , 07:35 — REGNUM В Чувашии надзорные органы попытались «сломать» систему, которая «исторически сложилась» в городе Марпосаде с населением около 9 тыс. человек: полвека жители многоквартирных домов после окончания отопительного сезона остаются без горячей воды. УФАС и прокуратура взялись за ресурсоснабжающую организацию, однако в ходе разбирательств выяснилось, что у компании нет полномочий для изменения ситуации и разработки программы водоснабжения. Технологически это в целом возможно, но тогда цена за воду вырастет почти в семь раз. Доводы сводились к тому, что это прерогатива местной власти. Арбитражный суд Чувашии внял этим доводам, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Разбирательства начались после того, как прокуратура Марпосадского района провела проверку в связи с отсутствием летом горячей воды в центральной районной больнице и многоквартирных домах Марпосада. Материалы проверки были переданы в УФАС для дачи заключения о наличии в действиях ресурсоснабжающей организации (муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунальных услуг Мариинско-Посадского городского поселения) нарушения законодательства о защите конкуренции.

Антимонопольщики сочли, что поставка горячей воды указанным потребителям прекращается летом неправомерно, сославшись на федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» и правила предоставления коммунальных услуг, согласно которым допустимая продолжительность перерыва подачи горячей воды составляет восемь часов (суммарно) в течение одного месяца, четыре часа единовременно, при аварии на тупиковой магистрали — 24 часа подряд. УФАС выдало предписание разработать программу (в том числе инвестиционную) по реконструкции системы горячего водоснабжения.

С предписанием МУП ЖКУ Марпосадского городского поселения не согласилось и вышло с иском в Арбитражный суд Чувашии. Суд счёл выводы УФАС «ошибочными» и поддержал аргументы, изложенные ресурсоснабжающей организацией.

«По мнению заявителя, у предприятия не имеется технической возможности для обеспечения жилых домов горячей водой вне отопительного сезона, так как котельные и сети не приспособлены для работы в летнее время. Исторически сложилось, что в многоквартирные жилые дома города Мариинский Посад горячая вода подавалась только в отопительный период и никогда не подавалась в летнее время. Такая ситуация существует в течение 50 лет. Также указал, что утверждённой схемой теплоснабжения не предусмотрена подача горячей воды в тёплое время года», — привела доводы ресурсоснабжающая организация, подчеркнув, что по уставу поселения обязанность обеспечения горячего водоснабжения возложена на администрацию города, «данный вопрос относится к вопросам местного значения».

«Уставом предприятия предусмотрена только поставка тепла, а не горячей воды; помещения и оборудование бойлерных предприятию не принадлежат, разработка инвестиционной программы возможна только после передачи данных объектов предприятию. В тёплое время года подачу горячей воды осуществлять невозможно, поскольку для этого придётся одновременно подавать и тепло в многоквартирные дома и учреждения… То есть у собственников помещений в МКД и в учреждениях будут горячие батареи отопления летом», — объясняет заявитель.

И продолжает: даже если «каким-то образом» отключить подачу тепла летом, то с учётом затрат на подогрев воды средняя себестоимость подачи 1 куб. метра горячей воды составит 954 рубля 02 копейки при утверждённом тарифе 142 рубля 56 копеек. Представитель МУП ЖКУ Марпосадского городского поселения заявил, что «все собственники многоквартирных домов и учреждения, подключенные к системе теплоснабжения и горячего водоснабжения, в тёплое время года осуществляют подогрев воды с помощью бойлеров и индивидуальных электрических нагревателей»:

«То есть нельзя говорить о том, что горячая вода полностью отсутствует в тёплое время года».

3 июня Арбитражный суд Чувашии удовлетворил иск и признал предписание УФАС недействительным.

Напомним, в мае чувашские власти заявляли, что в Шумерле на два месяца будет отключена горячая вода. Связано это со строительством блочно-модульных котельных и модернизацией сети.

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