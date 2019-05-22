Чувашский город на два месяца останется без горячей воды

Чебоксары, , 15:45 — REGNUM В Чувашии планируют отключить на два месяца горячую воду в Шумерле. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 22 мая, заявил на заседании республиканского правительства глава Чувашии Михаил Игнатьев. Когда именно жители останутся без горячей воды, не уточнялось.

В ходе обсуждения вопрос о подготовке к новому отопительному сезону, глава республики сообщил, что в Шумерле на два месяца будет отключена горячая вода. Связано это со строительством блочно-модульных котельных в городе и модернизацией сети.

«В связи с тем, что вопросы у Ростехнадзора появились по передаче котельных, по подключению, шумерлинцы, надо честно сказать и довести информацию, на два месяца без горячей воды остаются. Это дискомфорт для жителей… Социальная напряжённость может быть. И в связи с этим, надо встречаться с людьми, разговаривать, убеждать, с какой целью делается и как они будут экономить семейный бюджет с учётом коэффициента полезного действия новых используемых котельных», — сказал Михаил Игнатьев.

Министр строительства Чувашии Алексей Грищенко сообщил, что в Шумерле проведены торги и заключены контракты по строительству трёх новых блочно-модульных котельных, благодаря которым «дополнительно будет обеспечено теплом почти 246 тыс. кв. метров, почти 8,5 тыс. жителей получат результат того в виде того, что будет от новых источников отопления».

По данным министерства, в 2018 году Шумерле было выделено более 156 млн рублей на строительство трёх блочно-модульных котельных вместо выработавшей свой срок котельной №15, обслуживающей наибольшее количество потребителей в городе. В этом году под модернизацию отопительной системы попадет район машзавода, обслуживание которого осуществляют котельные 70-х годов постройки. Вместо них к новому отопительному сезону планируется построить три блочно-модульных котельных, которые обогреют данный микрорайон. Из республиканского бюджета на эти цели выделяется 151,75 млн рублей.

На 1 января 2019 года, по данным Чувашстата, в Шумерле проживали 28 647 человек.