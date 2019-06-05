Медведев: проект нижегородского гидроузла должен быть утверждён в сентябре

Москва, , 19:18 — REGNUM Проект строительства Нижегородского низконапорного гидроузла должен быть утвержден до 16 сентября. Об этом говорится в распоряжении правительства РФ, подписанном премьер-министром Дмитрием Медведевым, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Необходимость утверждения проекта является одной из мер по обеспечению исполнения федерального бюджета, поскольку инвестиции на проектирование и строительство предоставляются федеральным центром в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы».

Напомним, несколько десятилетий власти Нижегородской области, Марий Эл и Чувашии, на территории которых расположилось Чебоксарское водохранилище, не могут найти компромисс для решения проблемы. Из-за непроектной отметки в 63 метра вместо 68 лимитируется пропускная способность и затрудняется судоходство. Гидроэнергетики совместно с властями Чувашии выступают за достижение проектной отметки, а власти двух других регионов против этого, ссылаясь на возможное затопление территорий. В качестве альтернативного проекта нижегородская администрация выбрала строительство низконапорного узла, а губернатор Глеб Никитин даже назвал проект единственным возможным на сегодня способом для восстановления судоходства на 54-километровом участке от Нижнего Новгорода до Городецких шлюзов, хотя гидроэнергетики из Чувашии с этим не согласны и отмечают, что мера будет иметь временный эффект. Тем не менее проект уже вошел в российскую стратегию развития водного транспорта, на его реализацию планируется выделить 43 млрд рублей из федерального бюджета.

Между тем, как сообщало ИА REGNUM, в регионе споры по вопросам строительства нового гидрообъекта не утихают.

Общественное движение «Комитет защиты Волжской поймы» собирает подписи под открытым обращением к Владимиру Путину, Дмитрию Медведеву, министру транспорта РФ Евгению Дитриху и нижегородскому губернатору Глебу Никитину, уверяя, что гидроузел «нанесет непоправимый удар по благополучию населения, по окружающей среде и по бюджету страны». В качестве альтернативы гидроузлу предлагается создать в районе Городца третий шлюз, выходящий в Волгу существенно ниже двух существующих. Авторы напомнили, что именно эту альтернативу еще в 2015 году одобрили ученые РАН, а гидроузел приведет к подтоплению территорий, в том числе памятников природы, ухудшению санитарно-эпидемиологической ситуации из-за затопления свалок, кладбищ и скотомогильников.

В другой петиции жительница Балахны просит Владимира Путина не допустить экологической и эпидемиологической катастрофы, отмечая, что при разработке данного проекта «не учтены особенности геодезии города Балахны, поселков Лукино, Алешино, улиц Сормовского района с их уровнем грунтовых вод».

Роспотребнадзор Балахны предупреждает, что строительство может оказать негативное влияние на здоровье жителей района. Качество воды уже сейчас характеризуется высокой долей нестандартных проб по микробиологическим показателям. После строительства водохранилища и замедления скорости течения Волги качество воды ухудшится, причем из-за связи подземных источников с рекой возможно ухудшение качества воды в системах центрального водоснабжения, а также в колодцах, которые обеспечивают водой около 22 тыс. человек. Жители Балахны уже дважды выходили на митинг, пытаясь протестовать против строительства. По итогам второго протестного мероприятия была принята резолюция, которая призывает власти полностью отказаться от строительства.

Причем по-прежнему продолжает рассматриваться альтернативный вариант возобновления судоходства — строительство третьей нитки Городецких шлюзов.

Тем временем реализация проекта строительства гидроузла идет полным ходом. Разработку проектной документации по низконапорному гидроузлу на Волге генеральный проектировщик должен завершить до конца лета текущего года. Затем проект вновь вынесут на обсуждение общественности. Ранее на слушаниях жители территорий Балахнинского, Городецкого районов и Сормовского района Нижнего Новгорода, чьи интересы затронет строительство, открыто выражали протест.

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