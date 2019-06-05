Жители Кении выступили против строительства угольной электростанции

Ламу, Кения, , 12:28 — REGNUM Жители Кении убеждены, что строительство угольной электростанции противоречит целям страны в сфере развития зеленой экономики. Активисты намерены остановить строительство электростанции, которая увеличит выброс парниковых газов на 700%, передает ВВС Africa.

Активисты вышли на акцию протеста 4 июня. Они выступают против строительства первой в Кении угольной электростанции в городе Ламу, находящемся под охраной ЮНЕСКО, аргументируя это тем, что две трети электроэнергии в стране вырабатывается с использованием возобновляемых ресурсов.

Кроме того, к 2030 году Кения намеревалась снизить выбросы углекислого газа еще на 30%, сообщают активисты. Ранее активисты подали судебный иск с требованием запретить строительство угольной электростанции.

Проект строительства представляет китайская компания. Если электростанция будет построена, то выработка электричества в Кении увеличится на 44%. Соглашение с китайской строительной компанией было подписано президентом Кении Ухурой Кениаттой в мае 2017 года.

Решение суда по иску о запрете на строительство угольной электростанции в городе Ламу ожидается к концу июня 2019 года.