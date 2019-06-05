Продажи новых автомобилей марки Mitsubishi в России упали на 17%

Москва, , 11:09 — REGNUM Японская автокомпания Mitsubishi Motors в мае 2019 года реализовала в России на 17% меньше новых автомобилей, чем в мае прошлого года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Всего за май 2019 года в РФ продано 2959 авто японского бренда. При этом за первые пять месяцев 2019 года в стране было реализовано 16 724 автомобиля Mitsubishi. Это на 1% меньше показателя аналогичного периода 2018 года.

Самой покупаемой моделью Mitsubishi в России остается кроссовер Outlander. В мае его приобрели 1767 автолюбителей, что на 15% меньше, чем в мае прошлого года. Вторую строчку по популярности занял внедорожник Pajero Sport. Его приобрели 504 автолюбителя (-13%). Тройку лидеров замыкает компактный кроссовер Mitsubishi ASX, на котором остановили свой выбор 324 покупателя (-27%).

Существенное снижение продаж машин бренда Mitsubishi в России в автокомпании объясняют большим количеством праздников в мае.

«Как известно, май в России — один из самых богатых на праздники месяцев в году, многие уезжают и траффик в дилерские центры несколько снижается», — сказал топ-менеджер компании «ММС Рус» Осаму Иваба.

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