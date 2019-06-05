Доход «главного по дорогам» Колымы чиновника — 238 тыс. рублей

Магадан, Магаданская область, , 09:15 — REGNUM Руководитель МОГКУ «Управление эксплуатации и строительства дорожно-транспортного комплекса» Иван Волошин задекларировал за 2018 году 238 тыс. рублей дохода. У его супруги, согласно декларации, заработка вообще нет, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Недвижимости у чиновника тоже нет, он пользуется принадлежащей жене квартирой площадью 69,1 кв.м. Автомобиль Suzuki Grand Vitara также записан на супругу.

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ИА «Весьма» считает, что с таким доходом Иван Волошин — претендент на звание самого бедного чиновника Колымы. В регион он приехал в декабре 2018 года из Самары, где занимался бизнесом. Первые месяцы работы в Магаданской области Волошин возглавлял региональный фонд капительного ремонта, а в феврале занял место руководителя МОГКУ «Управление эксплуатации и строительства дорожно-транспортного комплекса».

Как сообщало ИА REGNUM, размером заработка в правительстве Колымы в 2018 году отличились заместители председателя Дмитрий Косов и Надежда Филиппова. Размер задекларированных ими доходов составляет 10,1 и 9,3 млн рублей соответственно. Остальные представители правительства, в числе которых — заместители губернатора и министры, заработали существенно меньше, но зато имеют в собственности больше недвижимости. Отличился и уполномоченный по правам предпринимателей региона Андрей Котов: он заработал 2,2 млн рублей, его жена — 13,6 млн. Омбудсмен владеет долей квартиры в Испании, земельным участком, гаражом, четырьмя иномарками и мотоциклом BMW, его жена имеет ещё две иномарки.

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