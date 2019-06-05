Год прошёл, как сон пустой: АРЧК-ДВ не выполнило обещаний, данных на ВЭФ-IV

Хабаровск, , 09:05 — REGNUM Подготовка к юбилейному, пятому, Восточному экономическому форуму, который по традиции пройдет в сентябре 2019 года во Владивостоке, вступила в активную фазу. Готовятся к главному экономическому событию Дальнего Востока компании, правительства регионов. Готовится, конечно, и Министерство по развитию Дальнего Востока и его многочисленные структуры. Например, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ). Год назад это агентство, в ходе ВЭФ-IV, пообещало оказать содействие регионам ДФО в реализации демографической политики. Обещание помощи было в самый раз — ДФО пустеет, люди из него уезжают, смертность растет, а рождаемость снижается. Прошёл год. Как выполнило АРЧК ДВ своё обещание — выяснял корреспондент ИА REGNUM.

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Пообещав на ВЭФ-2018 содействие в улучшении экономической ситуации регионам ДФО, АРЧК ДВ даже заключило с регионами письменные соглашения о помощи. Правда, и эта странность сразу бросилась в глаза, не со всеми, а лишь с тремя: Якутией, ЕАО и Приморьем.

Сотрудничать с регионами в плане улучшения демографии АРЧК ДВ намеревалось в рамках концепции демографической политики ДФО до 2025 года. Ведомство сообщало, что помогать улучшать демографию оно будет с помощью популяризации здорового образа жизни, содействием в реализации программы повышения мобильности трудовых ресурсов. Чиновники Агентства обещали, что итогом их помощи станет кардинальное изменение демографической ситуации на Дальнем Востоке: снижение смертности, повышение рождаемости, сокращение миграционного оттока, привлечение в регионы ДФО молодых перспективных специалистов.

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Скоро наступит время новых обещаний на новом ВЭФ. А вот с исполнением прошлогодних у структуры Минвостокразвития — АРЧК ДВ — прямо скажем, не задалось. Демографическая ситуация в ДФО ухудшается день ото дня.

Возьмем хотя бы те три региона, которым Агентство обещало демографический прорыв.

В Приморье за 2018 год родилось 19 995 детей. Умерло же в регионе 25 660 человек. Выяснить ситуацию с демографией Приморья за 4 месяца 2019 года не представляется возможным — её на сайте Приморстата нет, в отличие от большинства других субъектов ДФО и России. Но и разница между умершими и родившимися в 2018 году впечатляет: 5 665 человек.

В ЕАО в 2018 году родилось 1887 детей, умерло 2200. И здесь, как видим, в минусе 313 человек.

ЕАО — беднейший регион Дальнего Востока. 24,6% населения здесь живут за чертой бедности, их ежемесячные доходы ниже прожиточного минимума. Уже с января по апрель 2019 года в области родился 601 ребенок, а умерло — 817 человек. Демографическая пропасть, как видим, растет.

В Якутии традиционно рождается много детей в семьях. Так, в 2018 году в республике родилось 13 191 ребенок. Умерло — 7572 человека. В плюсе — 5619 человек. Казалось бы — есть повод для оптимизма? Увы. Даже традиционная якутская многодетность, если посмотреть в соотношении к прошлым годам, идет на убыль: в 2015 году в регионе родилось 16 345 детей, в 2016 — 15 352, в 2017 — 13 996, в 2018 — 13 191. Как видим, рождаемость в Якутии снижается год от года, причем, весьма существенными темпами.

В других регионах Дальнего Востока с человеческим капиталом тоже все совсем неважно: на Камчатке пугающе растет количество абортов, женщины говорят, что не хотят рожать детей в нищете, статистики региона отмечают, что с Камчатки уезжают хорошо образованные, молодые и перспективные люди, их все чаще заменяют приезжие с низкой трудовой квалификацией, начальными трудовыми навыками.

В Хабаровском крае растёт смертность, снижается рождаемость, за первые четыре месяца 2019 года в регионе родилось 4762 ребенка, а умерли 6150 человек. В регионе нарастает безработица, в апреле 2019 года рост составил 10,4%. За этот же период закрылось 1700 малых предприятий. Из региона уезжают люди, в 2018 году отрицательное миграционное сальдо достигло почти 7000 человек.

За 2018 год миграционные потери ДФО, с учетом «новичков» — Забайкалья и Бурятии — составили почти 31 тыс. человек, без учета двух новых субъектов — более 22 тыс.

В ДФО растет количество бедняков. По данным Росстата, их здесь больше, чем в среднем по стране.

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Как сообщало ИА REGNUM, жители Дальнего Востока с 13 мая 2019 года обсуждают опубликованную на портале «Российская общественная инициатива» петицию об упразднении Минвостокразвития. По мнению автора, за почти семь лет своей деятельности это ведомство так и не доказало своей целесообразности, и принесло дальневосточникам больше вреда, чем пользы.