Deutsche Bank забрал золото Каракаса

Берлин, , 03:25 — REGNUM Контроль над 20 тоннами венесуэльского золота установил Deutsche Bank (Германия), сообщает Bloomberg.

Эта мера принята банком в связи с тем, что Каракас перестал оплачивать ему кредит. 20 т золота являлись залогом по этому кредиту, который составлял $750 млн и был выдан Венесуэле три года назад.

Кроме того, Deutsche Bank прервал действие платёжного договора с Каракасом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, экономика Венесуэлы находится в критическом состоянии. В конце мая Центральный банк Венесуэлы заявил, что инфляция в стране достигла в 2018 году 130 060%.

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