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СР призывает власти РФ давить Украину санкциями из-за войны с памятниками

Экономика

«Вплоть до полного прекращения всех экономических и дипломатических отношений»

Москва, 4 июня 2019, 19:23 — REGNUM  «Справедливая Россия» призывает «государственное руководство Российской Федерации добиваться последовательного политического и санкционного давления на украинские власти». Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 июня, об этом говорится в тексте заявления президиума центрального совета партии в связи со сносом бюста маршалу СССР Георгию Жукову.

По мнению партии, давление «необходимо усиливать каждый раз, когда происходит подобное беззаконие, вплоть до полного прекращения всех экономических и дипломатических отношений».

"Действующее руководство Украины должно дать политико-правовую оценку произошедшему акту вандализма и отказаться от идеологии уничтожения общей исторической памяти двух братских народов», — отмечается в документе.

2 июня 2019 года в Харькове националистами снесен бюст маршалу Победы в Великой Отечественной войне Георгию Константиновичу Жукову. Мэр Харькова Геннадий Кернес призвал жителей города покончить с «революционной целесообразностью майдана».

Читайте ранее в этом сюжете: Снос памятника Жукову в Харькове: Институт нацпамяти поспорил с Зеленским

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Война памятников на Украине
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