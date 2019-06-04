Рабочая сила в Латвии стареет

Рига, , 13:03 — REGNUM Как сообщило Центральное статистическое управление (ЦСУ) Латвии, каждый четвёртый работающий в стране — предпенсионного или пенсионного возраста. За последние 10 лет средний возраст работающих вырос на 2,4 года и составляет 43,7 года. Об этом сообщает «Голос Балтии».

По подсчётам ЦСУ, в возрастную группу 55−74 года попадают 23,3% всех работающих — почти четверть. Это второе место в Евросоюзе по данному показателю. На первом, с показателем 23,5% — Литва, третье место — с 23,1% делят Эстония и Германия. В среднем по Евросоюзу данный показатель составляет 19,4%, самый низкий в Люксембурге — 10,8%.

Средний возраст работающих в сфере обслуживания в Латвии составляет 49,9 года, в секторе искусства, отдыха и развлечений — 49,6 года, в здравоохранении и услугах социального ухода — 48,5 года, в образовании — 48,2 года, в сельском, лесном и рыбном хозяйстве — 36,8 года.

Исследование было проведено в прошлом году, всего было опрошено 29,1 тыс. человек в возрасте 15−74 лет.

По данным «Всемирной книги фактов» ЦРУ США (CIA World Factbook) за 2017 год, Латвия находится на 16-м месте в мире по медианному возрасту населения — 43,6 года. Первые шесть позиций в этом списке занимают Япония (47,3), Германия (47,1), Италия (45,5), Греция (44,5), Австрия (44) и Литва (43,7).