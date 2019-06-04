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Правительство РФ утвердило план по реализации «регуляторной гильотины»

Экономика

Дорожная карта разработана во исполнение поручения президента РФ по реализации Послания Федеральному Собранию

Правительство РФ утвердило план по реализации «регуляторной гильотины»
Владимир Югасов © ИА REGNUM
Дом Правительства Российской Федерации

Москва, 4 июня 2019, 11:31 — REGNUM  Дорожная карта по реализации механизма «регуляторной гильотины» утверждена премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Об этом 4 июня сообщается на сайте кабинета министров.

На сайте правительство РФ говорится, что данный план предусматривает подготовку нового закона о контрольно-надзорной деятельности, новой структуры нормативного регулирования для каждой сферы общественных отношений или вида контроля, а также актуализация и систематизация обязательных требований.

«План мероприятий («дорожная карта») по реализации механизма «регуляторной гильотины» разработан во исполнение поручения президента России по реализации Послания Федеральному Собранию от 20 февраля 2019 года», — говорится в сообщении.

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