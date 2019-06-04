Правительство РФ утвердило план по реализации «регуляторной гильотины»

Москва, 4 июня 2019, 11:31 — REGNUM Дорожная карта по реализации механизма «регуляторной гильотины» утверждена премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Об этом 4 июня сообщается на сайте кабинета министров.
На сайте правительство РФ говорится, что данный план предусматривает подготовку нового закона о контрольно-надзорной деятельности, новой структуры нормативного регулирования для каждой сферы общественных отношений или вида контроля, а также актуализация и систематизация обязательных требований.
«План мероприятий («дорожная карта») по реализации механизма «регуляторной гильотины» разработан во исполнение поручения президента России по реализации Послания Федеральному Собранию от 20 февраля 2019 года», — говорится в сообщении.
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