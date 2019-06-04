Сахалин и Бурятия вошли в число регионов РФ с самым грязным воздухом

Южно-Сахалинск, 4 июня 2019, 05:40 — REGNUM Два региона ДФО — Сахалин и Бурятия — вошли в число субъектов РФ с самым загрязнённым воздухом. Такие данные в своём отчёте о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в 2018 году опубликовал Роспотребнадзор, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Дальний Восток и Сибирь специалисты Роспотребнадзора отнесли к регионам, население которых дышит самым грязным воздухом.
Наиболее проблемная ситуация, по версии экспертов ведомства, сложилась в Бурятии и на Сахалине. К таким выводам специалисты пришли на основании доли проб атмосферного воздуха с превышением предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.
Наиболее сложная ситуация сложилась в Бурятии — предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ в воздухе самая высокая. На втором месте Сахалин, его городские территории.
Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии подозревают крупную российскую угледобывающую компанию «Колмар» в том, что она в ходе своей деятельности загрязняет реки республики.