В Якутии считают, что компания «Колмар» загрязняет реки республики

Якутск, , 12:30 — REGNUM Жители Якутии настаивают на том, что угледобывающая компания «Колмар» загрязняет водоёмы республики угольной пылью. Речь идёт о реке Дежнёвка, которая впадает в реку Чульман, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На то, что вода в этих водоёмах мутная от угольной пыли, жители Якутии сообщили в письме в редакцию EastRussia. Взятие проб из реки Чульман авторы обращения сняли на видео. Люди набрали воду в банку до места впадения реки Дежнёвка в Чульман, и она оказалась чистой и прозрачной. После этого мужчины набрали воду в месте соединения рек, и она оказалась мутной и чёрной. На видео видно, как в реке движется широкий мутный поток. Один из авторов обращения, житель Нерюнгринского района Степан Алабугин уверен, что этот сброс не разовый и загрязнение реки идёт постоянно.

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«Шахта и обогатительная фабрика работают круглосуточно, там непрерывно появляется угольная взвесь из радиальных сгустителей, которая осаживается вредным веществом Флотек Х8», — пояснил мужчина.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Нерюнгринского района уже неоднократно жаловались на загрязнение ручья Дежнёвка и реки Чульман выбросами с ГОК «Денисовский». Последний раз это предприятие упоминалось министерством экологии республики 13 мая. Тогда у экологов были основания полагать, что река Дежнёвка была загрязнена. Если этот факт подтвердится, в отношении ГОК «Денисовский» будет возбуждено административное дело, обещали в минэкологии.

Претензии у экологов также возникли к компании «Якутуголь».

"Только за первый квартал 2019 года в результате деятельности компании установлено ухудшение качества воды реки Чульман вследствие поступления вод реки Верхняя Нерюнгра загрязненными ионами аммония, стронция и марганца», — отмечала руководитель департамента по экологической безопасности минэкологии Якутии Вера Степанова.

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