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Рэпер Jay Z первым в мире из хип-хоп-артистов заработал $1 млрд

Экономика

И помогла ему в этом вовсе не музыка

Рэпер Jay Z первым в мире из хип-хоп-артистов заработал $1 млрд
Cori Martin
Jay Z

Вашингтон, 3 июня 2019, 23:19 — REGNUM  По данным американского журнала Forbes, рэпер Jay Z стал первым в мире хип-хоп-артистом, который заработал $1 млрд. Об этом сообщается на сайте журнала.

Эксперты Forbes подсчитали доходы Jay Z с момента выхода его первого альбома в 1996 году. При этом сумма в 1 млрд уже учитывает и расходы музыканта.

Примечательно, что основным заработком рэпера оказалась вовсе не музыка. Самая крупная статья доходов Jay Z — это доля в бренде шампанского — $310 млн. Порядка $220 млн Jay Z заработал на инвестициях в различные компании. На третьем месте в доходах — коньячный бренд Jay Z с доходом в $100 млн. Ещё $100 млн рэперу принес стриминговый музыкальный сервис.

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