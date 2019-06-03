Рэпер Jay Z первым в мире из хип-хоп-артистов заработал $1 млрд

Вашингтон, , 23:19 — REGNUM По данным американского журнала Forbes, рэпер Jay Z стал первым в мире хип-хоп-артистом, который заработал $1 млрд. Об этом сообщается на сайте журнала.

Эксперты Forbes подсчитали доходы Jay Z с момента выхода его первого альбома в 1996 году. При этом сумма в 1 млрд уже учитывает и расходы музыканта.

Примечательно, что основным заработком рэпера оказалась вовсе не музыка. Самая крупная статья доходов Jay Z — это доля в бренде шампанского — $310 млн. Порядка $220 млн Jay Z заработал на инвестициях в различные компании. На третьем месте в доходах — коньячный бренд Jay Z с доходом в $100 млн. Ещё $100 млн рэперу принес стриминговый музыкальный сервис.