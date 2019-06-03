Руденя назвал приоритеты для инвестиционного развития Тверской области

Тверь, , 16:28 — REGNUM Концепция инвестиционной стратегии Тверской области утверждена 3 июня на заседании регионального правительства под руководством губернатора Игоря Рудени, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области.

«Наша задача — войти в пятерку лучших субъектов Центрального федерального округа по привлечению инвестиций в экономику, инфраструктуру и социальную сферу. Приоритетами для нас должны стать высокотехнологичные отрасли промышленности, туризм, сельское хозяйство, лесное хозяйство и деревопереработка, перспективные стартапы в малом и среднем бизнесе. Тверская область должна выйти на качественно новый уровень инвестиционной привлекательности», — сказал Игорь Руденя.

Губернатор особо подчеркнул, что работа с инвесторами должна вестись как единый межведомственный проект, который учитывает развитие всех территорий региона, а также кадровый потенциал, формирование необходимой инфраструктуры, тарифной политики, кооперацию с действующими предприятиями.

Утвержденная стратегия предполагает осуществление работы с инвесторами по принципу «одного окна» — то есть с комплексным сопровождением проекта со стороны органов власти. Кроме того, стратегия предусматривает такие меры, как совершенствование законодательства, регулирующего условия ведения инвестиционной деятельности, создание системы эффективных налоговых преференций, утверждение комплекса градостроительной документации, ориентированной на социально-экономическое развитие территорий. Еще одна важная задача — развитие инфраструктуры, помощь при подключении к энергосетям, имущественная поддержка резидентов через предоставление участков на льготных основаниях, вовлечение в оборот неиспользуемого имущества и другие. Одним из направлений является реализация масштабных девелоперских проектов: территориями развития обозначены особая экономическая зона «Завидово», комплекс «Морозовский городок» в Твери, реновация которого будет вестись совместно с ВЭБ.РФ. Кроме того, для стимулирования инвестиционных процессов планируется создание и развитие промышленных парков — «Эммаусс» и «Боровлёво-3». Земельные участки на территории парков, уже обеспеченные дорожной и коммунальной инфраструктурой, будут предоставляться инвесторам бесплатно, но при соблюдении определенных требований.

Игорь Руденя подчеркнул значимость повышения компетенций специалистов, в частности, главных архитекторов. По мнению главы региона, необходимо привлекать их к планированию площадок, которые могут использоваться инвесторами для открытия производств в районах Тверской области.

«Главы территорий — это первые руководители, с которым сталкивается инвестор. От того, как ведется работа с инвестором на этом уровне, зависит дальнейшее развитие проекта», — добавил Игорь Руденя, добавив, что нужно не только привлекать новых инвесторов, но и создавать условия для развития уже действующих компаний.